Завтра ожидается мокрый снег и дождь, сильный ветер и гололедица.

В Киеве прогнозируют дальнейшее ухудшение погоды - завтра ожидается мокрый снег и дождь, сильный ветер и гололедица. Об опасных метеорологических явлениях в столице предупреждает Киевская городская военная администрация.

Речь идет о І уровне опасности, желтом.

"Завтра 22 ноября в столице днем мокрый снег и дождь. На дорогах гололедица! Порывы ветра 15-20 м/с. Температура в Киеве ночью 3-5° мороза, днем 1-3° тепла", - информирует КГГА.

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Отмечается, что такие погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта на отдельных участках дорог.

Горожанам напоминают правила безопасности при сильном ветре:

не оставлять транспортные средства под деревьями, рекламными щитами, столбами электросетей;

плотно закрывать окна, двери, чердаки в домах;

убрать с балконов и лоджий предметы, которые не закреплены и могут упасть на улицу.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве выпал первый снег.

Укргидрометцентр предупреждал, что перед выходными по всей Украине заметно похолодает. 21 ноября из-за непогоды по всей Украине был объявлен I уровень опасности, желтый.

Обращалось внимание, что погодные условия приведут к осложнению работы энергетических и коммунальных предприятий, нарушению движения транспорта.

Синоптик Наталья Диденко перед тем информировала, что 21-23 ноября погода в Украине будет стремительно меняться. По ее словам, к нам двигались атмосферные фронты с сильными ветрами, которые принесут холода. Она отмечала, что в одних регионах Украины будут дожди, в других - уже снег, налипание мокрого снега, гололед.

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