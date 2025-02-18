Температура на Львовщине начнет повышаться только в конце текущей недели.

На Львовщине три дня подряд будет действовать повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

Синоптики объявили предупреждение об опасных метеорологических явлениях на 18, 19 и 20 февраля.

"По территории Львовской области и городу Львову: 18 - 20 февраля на дорогах гололедица", - говорится в прогнозе.

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Из-за непогоды объявлен І уровень опасности, желтый.

Погода во Львове

18 февраля на Львовщине будет без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 5 - 10 м/с. Температура днем по области 0 - 5° мороза, а во Львове ожидается 1 - 3° мороза.

Морозная погода сохранится на Львовщине на этой неделе. Дневные температуры, по данным синоптиков, составят 0 - 5° мороза, однако ближе к выходным прогнозируется рост температур.

"Осадки в виде небольшого снега вероятны в среду днем и ночью в четверг", - говорят в местном гидрометцентре.

На этой неделе в Украине прогнозируется чрезвычайно холодная погода, местами возможен слабый снегопад. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, большую часть недели будет удерживаться период аномального холода, когда среднесуточные температуры будут на 5-8 °С ниже климатической нормы.

Специалист пояснил, что такие морозы вызваны распространением холодной воздушной массы арктического происхождения, а также влиянием области повышенного атмосферного давления.

Кибальчич также отметил, что периодически может выпадать снег, однако интенсивность осадков будет оставаться минимальной.

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