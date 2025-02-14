Предупреждение объявлено не только оп Львову, но и по территории Львовской области.

На Львовщине четыре дня подряд будет действовать повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях объявлено для Львова и Львовской области.

"По территории Львовской области и городу Львову 14 - 17 февраля на дорогах гололедица", - говорят синоптики.

Видео дня

Из-за этого введен І уровень опасности, желтый.

14 февраля на Львовщине будет облачно. Ночью пройдет небольшой снег. Утром и днем ожидается мокрый снег, местами с дождем. Ночью и утром будет наблюдаться слабый туман и гололед. ожидается слабое налипание мокрого снега. На дорогах гололедица Ветер будет северо-западный, 7 - 12 м/с. Столбики термометров по области покажут от 1° мороза до 4° тепла. Во Львове 14 февраля будет 0°...+2°.

По прогнозам синоптиков, в конце недели, в связи с прохождением атмосферных фронтов, возможно выпадение небольших осадков в виде снега и мокрого снега, незначительное повышение ночных и дневных температур. Ночью будет -2°...-7°, а днем +2°...+7°.

Вас также могут заинтересовать новости: