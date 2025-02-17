Существенных осадков ждать не стоит, лишь кое-где небольшой снег.

На этой неделе в Украине ожидается аномально морозная погода, местами с небольшим снегом. Об этом на meteoprog сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

"В течение почти всей недели ожидается период аномально холодной погоды со среднесуточными значениями температуры воздуха на 5 - 8 °С ниже климатической нормы", - говорит эксперт.

Он пояснил, что такая морозная погода будет связана с господством на нашей территории холодной воздушной массы арктического происхождения и влиянием области высокого атмосферного давления.

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"Иногда будет наблюдаться выпадение снега, но осадки в основном ожидаются незначительные", - прогнозирует Кибальчич.

Погода 17 февраля

В понедельник, по его данным, днем в центральных областях и в Карпатах возможен небольшой снег. На дорогах большинства областей ожидается гололедица. Ветер переменных направлений, 3 - 8 м/с. Температура днем -3...-8 °С, а в южной части и на Закарпатье -2...+3 °С.

Погода 18 февраля

Во вторник, по прогнозу Кибальчича, по всей Украине будет холодная погода без существенных осадков. На дорогах сохранится гололедица. Скорость ветра 3 - 8 м/с. Температура ночью -8...-13 °С, в северных, восточных областях, а также в Карпатах влупит до -14...-19 °С, местами даже до -21 °С. Днем будет -2...-7 °С и только в южной части и на Закарпатье температура повысится до -2...+3 °С.

Погода 19 февраля

Ночью в среду будет без существенных осадков, а днем в западных и местами северных регионах возможен небольшой снег. На дорогах сохранится гололедица. В северных и западных областях ветер усилится до 5 - 10 м/с. Ночью будет -7...-12 °С, в северных, восточных областях, а также в Карпатах подморозит до -13...-19 °С. Днем ожидается -1...-6 °С, а в южной части и на Закарпатье -3...+2 °С.

Когда в Украине потеплеет - прогноз

Синоптик Наталья Диденко говорит, что в ближайшие дни морозная погода в Украине сохранится. По ее данным, температура повысится только с 24 февраля.

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