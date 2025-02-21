Предупреждение объявлено и для Львовской области.

Во Львове на два дня подряд объявили повышенный уровень опасности. об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях объявлено и для Львовской области.

"По территории Львовской области и городу Львову 21 - 22 февраля на дорогах гололедица", - прогнозируют синоптики.

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Из-за гололеда объявлен І уровень опасности, желтый.

Погода во Львове

По Львовской области 21 февраля будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков, только на дорогах образуется гололедица. Ветер северо-восточный, 7 - 12 м/с. Температура днем от 4° мороза до 1° тепла.

Во Львове сегодня также будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, его скорость составит 7 - 12 м/с. Столбики термометров покажут днем 0 - 2° мороза.

Когда в Украине потеплеет - прогноз

Метеорадар Ventusky прогнозирует, что уже в последние дни февраля температура воздуха станет заметно выше во многих областях Украины, а с началом марта придут и весенние показатели температуры.

В частности, ожидается 1 марта на юге, западе и в центральной части нашей страны будет от +4 до +8, а во Львовской и Тернопольской областях, а также на Буковине воздух прогреется вплоть до +10 °C.

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