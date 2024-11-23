Вскоре во Львове днем станет несколько теплее.

Во Львове на два дня подряд, 23 и 24 ноября, объявили повышенный уровень опасности. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях опубликовал Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

"По территории Львовской области и по городу Львову: 23-24 ноября на дорогах гололедица", - говорится в сообщении синоптиков. Из-за этого объявлен І уровень опасности, желтый.

В целом, по данным синоптиков, погоду на Львовщине 23 ноября будет определять влияние высотной котловины.

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По Львовской области будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер будет западный, 9 - 14 м/с. Температура днем от 2° мороза до 3° тепла.

Во Львове сегодня также будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой снег. На дорогах образуется гололедица. Ветер западный, 9 - 14 м/с. Температура днем 0°...+2°.

Атмосферное давление будет расти, а относительная влажность воздуха несколько уменьшится.

Погода во Львове - прогноз на выходные

На выходных, по данным синоптиков, будет наблюдаться выпадение небольших осадков, преимущественно в виде снега и мокрого снега. На дорогах образуется гололедица. Ветер будет со скоростью 9 - 14 м/с порывистого характера. Температуры ночные будут оставаться в минусовых значениях, а дневные несколько повысятся.

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