По Львовской области также ожидается значительный снег.

Во Львове на 22 ноября объявили повышенный уровень опасности из-за осложнений погоды. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

"По городу Львову на сутки 22 ноября порывы ветра 15-20 м/с, метели. На дорогах гололедица", - предупреждают синоптики.

Также непогода будет бушевать и по Львовской области. Здесь также ожидаются местами порывы ветра 15-20 м/с, метели. На дорогах гололедица, а днем местами значительный снег.

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Из-за непогоды на Львовщине объявили І уровень опасности, желтый.

Погода во Львове - прогноз

22 ноября погоду на Львовщине будет определять поле пониженного атмосферного давления и днем прохождение атмосферных фронтов с юго-запада.

Будет облачно. Временами будет идти снег, днем местами значительный. На дорогах образуется гололедица. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы будут достигать 15-20 м/с, метели. Температура днем по области упадет до -3°...+2°, а во Львове будет лишь -1°...+1°.

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