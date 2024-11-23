Во многих областях 23 ноября ожидаются дожди, сильный ветер и гололедица на дорогах.

На 23 ноября по всей Украине объявили повышенный уровень опасности из-за осложнения погоды. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

"23 ноября в Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Херсонской, Харьковской, Донецкой и Запорожской областях значительный дождь", - предупреждают синоптики.

В то же время в южных, восточных, большинстве центральных и Сумской областях ожидаются порывы ветра 17-22 м/с.

Видео дня

Также в западных, большинстве северных, Винницкой и Черкасской областях на дорогах гололедица.

Из-за непогоды по всей Украине объявили I уровень опасности, желтый. Синоптики предупреждают, что непогода приведет к осложнению работы энергетических и коммунальных предприятий, а также к нарушению движения транспорта.

Погода 23 ноября - прогноз по Украине

В субботу, 23 ноября, в Украине будет облачно.

В западных областях пройдет небольшой снег, а столбики термометров днем покажут около 0°.

В северных (кроме Сумской), Винницкой, Черкасской областях днем местами пройдет небольшой мокрый снег. Температура здесь ожидается от 3° мороза до 2° тепла.

На остальной территории страны ожидаются умеренные, местами значительные осадки преимущественно в виде дождя. Температура в течение суток будет +3°...+8°. Днем на востоке и юго-востоке страны воздух прогреется до +8°...+13°. В Крыму разогреет до +11°...+16°.

В западных, большинстве северных, Винницкой и Черкасской областях на дорогах гололедица.

Ветер будет 7-12 м/с, в южных, восточных, большинстве центральных и Сумской областях порывы будут достигать 17-22 м/с.

Вас также могут заинтересовать новости: