В Ивано-Франковской области из-за снегопадов ожидается лавинная опасность

Лавинная опасность достигает 3 уровня.

В Карпатх ожидается лавинная опасность / УНИАН

В пятницу, 8 мая, в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается снеголавинная опасность 3 уровня.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"8 мая в высокогорье Ивано-Франковской области будет наблюдаться значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, 8 мая в Украине местами пройдут дожди, местами днем температура до +17°.