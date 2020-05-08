В Ивано-Франковской области из-за снегопадов ожидается лавинная опасность

09:50, 8 мая 2020
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Лавинная опасность достигает 3 уровня.

В Карпатх ожидается лавинная опасность / УНИАН
В Карпатх ожидается лавинная опасность / УНИАН

В пятницу, 8 мая, в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается снеголавинная опасность 3 уровня.

В Карпатах из-за снегопадов объявили лавинную опасность 3 уровня

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"8 мая в высокогорье Ивано-Франковской области будет наблюдаться значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, 8 мая в Украине местами пройдут дожди, местами днем температура до +17°.

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Теги: #погода#лавина
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