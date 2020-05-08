В Украине сегодня местами пройдут дожди, температура до +18° (карта)

08:00, 8 мая 2020
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Сегодня в Украине будет прохладно.

В Украине сегодня местами пройдут дожди / Фото daynews.com.ua
В Украине сегодня местами пройдут дожди / Фото daynews.com.ua

Согласно данным Погода УНИАН, 8 мая в Украине местами пройдут дожди, температура до +17°.

Закарпатье засыпало снегом (фото)

Прогноз погоды в Украине. На востоке местами пройдут дожди, температура ночью до +5°, днем до +18°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +3°, днем до +17°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до +6°, днем до +16°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +6°, днем до +14°. В центре местами пройдут дожди, температура ночью до +5°, днем до +17°.

УНИАН
УНИАН

Согласно народному прогнозу, 8 мая - Марк Ключник. Так прозвали святого потому, как считали, что у него есть ключи, которыми он отворяет небеса и выпускает дождь.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#дождь
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