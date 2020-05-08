В Украине сегодня местами пройдут дожди, температура до +18° (карта)
Сегодня в Украине будет прохладно.
Согласно данным Погода УНИАН, 8 мая в Украине местами пройдут дожди, температура до +17°.
Закарпатье засыпало снегом (фото)
Прогноз погоды в Украине. На востоке местами пройдут дожди, температура ночью до +5°, днем до +18°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +3°, днем до +17°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до +6°, днем до +16°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +6°, днем до +14°. В центре местами пройдут дожди, температура ночью до +5°, днем до +17°.
Согласно народному прогнозу, 8 мая - Марк Ключник. Так прозвали святого потому, как считали, что у него есть ключи, которыми он отворяет небеса и выпускает дождь.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
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Погода в Украине
- Винница+13°... +7°
- Днепр+16°... +7°
- Донецк+16°... +5°
- Житомир+12°... +5°
- Запорожье+15°... +8°
- Ивано-Франковск+17°... +7°
- Киев+13°... +5°
- Кропивницкий+12°... +4°
- Луганск+18°... +8°
- Луцк+16°... +7°
- Львов+15°... +5°
- Николаев+15°... +5°
- Одесса+16°... +9°
- Полтава+14°... +5°
- Ровно+15°... +7°
- Симферополь+13°... +6°
- Сумы+12°... +6°
- Тернополь+15°... +7°
- Харьков+15°... +7°
- Херсон+16°... +4°
- Хмельницкий+14°... +6°
- Черкассы+13°... +6°
- Чернигов+12°... +5°
- Черновцы+15°... +8°
Виргиния, США
+11°
Погода Стерлинг - практически безоблачно
Ощущается как:+11 °
Влажность:72 %
Давление:750 мм
Ветер: 4.7 м/с
Вероятность осадков:60 %
Восход:06:02
Закат20:09
Видимость:16 км
Фаза луны:
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