В ближайшие дни в Украине ожидается типичная весенняя погода с периодическими дождями, местами ветром, ночными заморозками и несильным теплом.

На этой неделе на территорию Украины будут влиять атмосферные фронты с юго-запада, поэтому дождливая облачная погода будет чередоваться с солнечными прояснениями. Кое-где также ожидается усиление ветра. Об этом в комментарии NV рассказала Наталья Птуха, синоптик Укргидрометцентра.

В частности, по данным синоптика, ветрено в Украине будет 24 и 25 апреля.

"Типичная весенняя погода: будет немножко ветра во время прохождения атмосферных фронтов, и одновременно 23 и 26 апреля в дневные часы преимущественно без осадков в большинстве регионов, и весеннее солнце приятно прогреет приземный слой воздуха", - говорит синоптик.

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24 апреля, по ее прогнозу, будет дождливо в большинстве регионов, а 25 апреля осадки останутся только на правобережной части Украины. В то же время станет немного теплее: ночью будет +8...+13, а днем во многих регионах +17...+24. Немного прохладнее будет на западе и севере.

С 26 апреля дожди в Украине прекратятся, лишь в северо-восточных областях ночью, а днем немного и в западных регионах возможны локальные небольшие осадки. Однако вернется прохлада, но только на западе: в ночь на пятницу местами будут заморозки 0...-3, а днем воздух прогреется до +15 градусов.

На востоке и юго-востоке в конце рабочей недели станет теплее: ночью +8...+13, а днем +15...+21. А в центре и северной части ночью будет +4...+10, а днем столбики термометров покажут +12...+18.

На высокогорье Карпат 24 и 25 апреля еще ожидается небольшой мокрый снег. Температура ночью будет падать до 0...-5, а днем воздух будет прогреваться до +5 градусов.

В Киеве, по прогнозу Натальи Птухи, ощутимо потеплеет 25 апреля: ночью +10...+12, а днем +17...+19 градусов. Похожая синоптическая картина будет сохраняться в столице и в последующие дни.

Когда в Украине потеплеет - прогноз

По данным Укргидрометцентра, с середины недели в Украине ожидается некоторое повышение температуры. В частности, уже 25 апреля ночью температура составит +8°...+13°, днем будет +17°...+24°. В западных, а 24 апреля также и в северных областях ночью будет +4°...+9°, а днем +10°...+15°.

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