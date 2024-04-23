Со второй половины недели в Украине наконец-то станет теплее.

В течение текущей недели в Украину будут поступать атмосферные фронты с юго-запада. Из-за этого ожидается чередование дождливой и солнечной погоды. С середины недели ожидается некоторое повышение температуры. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Сегодня, 23 апреля, по прогнозам синоптиков, будет сухо. На юге и юго-западе страны утром местами будут наблюдаться туманы. Ветер слабый. Температура днем в большинстве областей составит +11°...+16°, а на юго-востоке страны воздух прогреется до +20°.

24 апреля по всей Украине, а 25 апреля на Правобережье пройдут дожди. В большинстве областей местами ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Температура ночью составит +8°...+13°, днем будет +17°...+24°. В западных, а 24 апреля также и в северных областях ночью будет +4°...+9°, а днем ише +10°...+15°.

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На высокогорье Карпат временами будет идти мокрый снег. Температура ночью 0°...-5°, а днем 0°...+5°.

26 апреля в Украине будет преимущественно без осадков, лишь ночью в северных и восточных, а днем в западных областях местами пройдет небольшой дождь. Температура в западных областях ночью +1°...+6°, на поверхности почвы заморозки 0°...-3°, днем ожидается +9°...+15°. На востоке и юго-востоке страны ночью будет +8°...+13°, днем воздух прогреется до +15°...+21°. На остальной территории ночью ожидается +4°...+10°, а днем столбики термометров покажут +12°...+18°.

Вернется ли в Украину до конца весны аномальная жа ра - прогноз климатолога

В начале апреля в Украине наблюдалась аномально теплая и даже жаркая погода. До конца весны больше не ожидается такого потепления. Однако, по словам климатолога Веры Балабух, с приближением лета температура будет повышаться до +25° и даже выше, особенно это касается южных областей.

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