Украинцев призывают не ездить на автомобилях из-за снегопадов
Погодные условия приведут к нарушению и прекращению движения транспорта, отключению энергоснабжения населенных пунктов.
Спасатели призывают украинцев в связи со снегопадами воздержаться от поездок автомобилями.
Об этом говорится в сообщении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
"На дорогах гололедица. Погодные условия приведут к нарушению и прекращению движения транспорта, отключению энергоснабжения населенных пунктов. ГСЧС обращается к владельцам транспортных средств: воздержитесь от путешествий автомобилями в период непогоды и не оставляйте транспортные средства вдоль дорог, чтобы спецтехника коммунальных служб могла своевременно и качественно очистить дороги и тротуары от снега!", - говорится в сообщении.
В частности, по прогнозу Укргидрометцентра, в течение суток 28 января в некоторых областях Украины ожидается существенное ухудшение погодных условий и сильные снегопады.
Циклон наступает: сегодня в Киеве ожидается сильный снегопад
Так, в Одесской, Николаевской областях чрезвычайный снег (прирост снежного покрова 30-40 см), усиление скорости ветра до 15-20 м/с, сильная метель, снежные заносы, налипание мокрого снега (ІІІ уровень опасности, красный), а в Кировоградской области сильный мокрый снег (прирост снежного покрова 20-30 см), налипание мокрого снега (II уровень опасности, оранжевый).
Кроме того, значительный мокрый снег и налипание мокрого снега ожидается также в Черкасской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях (прирост снежного покрова 10-15 см).
Вас также могут заинтересовать другие новости погоды
- Винница-1°... -8°
- Днепр+5°... -2°
- Донецк+6°... -2°
- Житомир0°... -6°
- Запорожье+5°... -2°
- Ивано-Франковск+2°... -4°
- Киев+1°... -7°
- Кропивницкий0°... -5°
- Луганск+7°... -1°
- Луцк-1°... -6°
- Львов0°... -4°
- Николаев+1°... -4°
- Одесса0°... -5°
- Полтава+5°... -2°
- Ровно-2°... -8°
- Симферополь+3°... -1°
- Сумы+4°... -2°
- Тернополь-2°... -5°
- Харьков+5°... -2°
- Херсон+3°... -2°
- Хмельницкий-1°... -7°
- Черкассы+1°... -5°
- Чернигов+1°... -5°
- Черновцы0°... -7°