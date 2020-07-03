Синоптики предупредили о непогоде в Украине 4 июля

15:41, 3 июля 2020
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Местами ожидается град.

Синоптики предупредили о непогоде в Украине 4 июля / фото УНИАН
Синоптики предупредили о непогоде в Украине 4 июля / фото УНИАН

В субботу, 4 июля, во многих регионах Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

Погода на сегодня: в Украине ожидается жара до +36° (карта)

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

"4 июля в западных, северных, Винницкой областях, днем и в Одесской области грозы, днем во время гроз в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Напомним, на выходных в Украине будет очень жарко, на западе местами пройдут дожди.

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Теги: #погода#штормовое предупреждение
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