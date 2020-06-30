В Украине сегодня местами пройдут дожди, температура до +33° (карта)

Самая жаркая погода будет на юге.

В Украине сегодня пройдут дожди / ua.depositphotos.com

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 30 июня, в Украине местами пройдут дожди, температура до +33°.

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На востоке без осадков, температура до +30°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +33°.

На западе Украины пройдут дожди. Температура до +26°.

В северных областях также ожидаются осадки. Температура до +29°. В центре местами пройдут дожди, температура до +32°.

УНИАН

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