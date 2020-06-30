В Украине сегодня местами пройдут дожди, температура до +33° (карта)
Самая жаркая погода будет на юге.
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 30 июня, в Украине местами пройдут дожди, температура до +33°.
Укргидрометцентр опубликовал прогноз погоды на июль
На востоке без осадков, температура до +30°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +33°.
На западе Украины пройдут дожди. Температура до +26°.
В северных областях также ожидаются осадки. Температура до +29°. В центре местами пройдут дожди, температура до +32°.
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Погода в Украине
- Винница+26°... +13°
- Днепр+30°... +19°
- Донецк+31°... +17°
- Житомир+26°... +14°
- Запорожье+30°... +20°
- Ивано-Франковск+24°... +13°
- Киев+26°... +15°
- Кропивницкий+31°... +18°
- Луганск+30°... +16°
- Луцк+24°... +15°
- Львов+24°... +15°
- Николаев+32°... +20°
- Одесса+31°... +21°
- Полтава+30°... +18°
- Ровно+24°... +15°
- Симферополь+30°... +19°
- Сумы+29°... +17°
- Тернополь+23°... +13°
- Харьков+29°... +18°
- Херсон+33°... +21°
- Хмельницкий+23°... +13°
- Черкассы+30°... +18°
- Чернигов+26°... +14°
- Черновцы+25°... +14°
Виргиния, США
+21°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
Ощущается как:+21 °
Влажность:57 %
Давление:751 мм
Ветер: 4.0 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:05:47
Закат20:39
Видимость:16 км
Фаза луны:
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