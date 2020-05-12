Синоптики предупредили о грозах, граде и заморозках в Украине

Сегодня в Украине ожидаются грозы.

Синоптики предупредили о грозы, град и заморозки в Украине / УНИАН

В течение 12-13 мая в Украине ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, днем 12 мая на большей части территории страны грозы, порывы ветра и шквалы 15-20 м/с, в западных областях местами 25 м/с, в отдельных районах град (I уровень опасности, желтый).

Ночью 13 мая в западных областях Украины ожидаются заморозки в воздухе 0-3° (II уровень опасности, оранжевый). В северных и центральных областях, кроме Днепропетровской, заморозки на почве 0-5° (I уровень опасности, желтый).

Напомним, во вторник, 12 мая, в Украине местами пройдут дожди, температура до +25°.