Синоптики предупредили о грозах, граде и заморозках в Украине

09:47, 12 мая 2020
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Сегодня в Украине ожидаются грозы.

Синоптики предупредили о грозы, град и заморозки в Украине / УНИАН
Синоптики предупредили о грозы, град и заморозки в Украине / УНИАН

В течение 12-13 мая в Украине ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

На следующей неделе в Украине похолодает, на западе пройдет снег - синоптик

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, днем 12 мая на большей части территории страны грозы, порывы ветра и шквалы 15-20 м/с, в западных областях местами 25 м/с, в отдельных районах град (I уровень опасности, желтый).

Ночью 13 мая в западных областях Украины ожидаются заморозки в воздухе 0-3° (II уровень опасности, оранжевый). В северных и центральных областях, кроме Днепропетровской, заморозки на почве 0-5° (I уровень опасности, желтый).

Напомним, во вторник, 12 мая, в Украине местами пройдут дожди, температура до +25°.

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Теги: #погода#шторм#Гроза#заморозки
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