В Украине сегодня местами пройдут дожди, температура до +25° (карта)
По всей стране сегодня будет тепло.
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 12 мая, в Украине местами пройдут дожди, температура до +25°.
На следующей неделе в Украине похолодает, на западе пройдет снег - синоптик
На востоке без осадков, температура до +24°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +24°.
На западе Украины пройдут дожди. Температура до +22°.
В северных областях также ожидаются осадки. Температура до +17°. В центре местами пройдут дожди, температура до +25°.
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Погода в Украине
- Винница+23°... +3°
- Днепр+25°... +4°
- Донецк+22°... +6°
- Житомир+23°... +3°
- Запорожье+25°... +6°
- Ивано-Франковск+15°... +1°
- Киев+24°... +3°
- Кропивницкий+24°... +4°
- Луганск+24°... +9°
- Луцк+14°... +1°
- Львов+11°... 0°
- Николаев+22°... +6°
- Одесса+23°... +8°
- Полтава+22°... +6°
- Ровно+15°... 0°
- Симферополь+26°... +11°
- Сумы+20°... +3°
- Тернополь+14°... 0°
- Харьков+24°... +4°
- Херсон+24°... +6°
- Хмельницкий+20°... +3°
- Черкассы+21°... +5°
- Чернигов+25°... +2°
- Черновцы+22°... +3°
Виргиния, США
+7°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
Ощущается как:+5 °
Влажность:50 %
Давление:756 мм
Ветер: 6.7 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:05:58
Закат20:13
Видимость:16 км
Фаза луны:
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