В Украине сегодня местами пройдут дожди, температура до +25° (карта)

По всей стране сегодня будет тепло.

В Украине сегодня местами пройдут дожди / фото: ua.depositphotos.com

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 12 мая, в Украине местами пройдут дожди, температура до +25°.

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На востоке без осадков, температура до +24°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +24°.

На западе Украины пройдут дожди. Температура до +22°.

В северных областях также ожидаются осадки. Температура до +17°. В центре местами пройдут дожди, температура до +25°.

Прогноз на 12 мая / УНИАН

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