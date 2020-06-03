Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на реках Украины из-за дождей
Повышение уровней воды ожидается на реках западных областей Украины.
В течение ближайших дней на реках западных областей Украины ожидаются повышение уровней воды.
Стало известно, какой будет погода в Украине на Троицу
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
Так, в связи с развитием и формированием дождевого паводка ожидается выход воды на пойму: 3 июня на р. Днестр - пост Залещики (Тернопольская область), 3-5 июня на отдельных участках рек бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская обл.).
Напомним, в среду, 3 июня, в Украине пройдут дожди, температура до +21°.
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