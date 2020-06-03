Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на реках Украины из-за дождей

Повышение уровней воды ожидается на реках западных областей Украины.

На реках западных областей Украины ожидаются повышение уровней воды / ukraina.ucoz.com

В течение ближайших дней на реках западных областей Украины ожидаются повышение уровней воды.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

Так, в связи с развитием и формированием дождевого паводка ожидается выход воды на пойму: 3 июня на р. Днестр - пост Залещики (Тернопольская область), 3-5 июня на отдельных участках рек бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская обл.).

Напомним, в среду, 3 июня, в Украине пройдут дожди, температура до +21°.