Погода на сегодня: в Украине пройдут дожди, температура до +21° (карта)
Осадков не будет только в восточных областях.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 3 июня, в Украине пройдут дожди, температура до +21°.
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Погода на сегодня. На востоке практически без осадков. температура ночью до +10°, днем до +21°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Ночью температура до +8°, днем до +20°.
На западе Украины также ожидаются осадки. Температура ночью до +5°, днем до +15°.
В северных областях местами пройдут дожди. Температура ночью до +8°, днем до +18°. В центре также ожидаются осадки, температура ночью до +6°, днем до +21°.
Согласно народному прогнозу, 3 июня - Константина, Елены-леносейки. Если в этот день будет дождь с градом, то 3 декабря - снег с крупой. Какой день Елены - такой будет и осень.
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- Винница+15°... +5°
- Днепр+21°... +10°
- Донецк+21°... +11°
- Житомир+15°... +6°
- Запорожье+21°... +11°
- Ивано-Франковск+14°... +6°
- Киев+18°... +8°
- Кропивницкий+18°... +8°
- Луганск+21°... +12°
- Луцк+13°... +7°
- Львов+14°... +5°
- Николаев+17°... +11°
- Одесса+16°... +11°
- Полтава+19°... +11°
- Ровно+14°... +6°
- Симферополь+18°... +7°
- Сумы+19°... +10°
- Тернополь+14°... +6°
- Харьков+21°... +10°
- Херсон+18°... +9°
- Хмельницкий+14°... +6°
- Черкассы+19°... +10°
- Чернигов+18°... +8°
- Черновцы+15°... +5°