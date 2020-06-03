Погода на сегодня: в Украине пройдут дожди, температура до +21° (карта)

Осадков не будет только в восточных областях.

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Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 3 июня, в Украине пройдут дожди, температура до +21°.

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Погода на сегодня. На востоке практически без осадков. температура ночью до +10°, днем до +21°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Ночью температура до +8°, днем до +20°.

На западе Украины также ожидаются осадки. Температура ночью до +5°, днем до +15°.

В северных областях местами пройдут дожди. Температура ночью до +8°, днем до +18°. В центре также ожидаются осадки, температура ночью до +6°, днем до +21°.

УНИАН

Согласно народному прогнозу, 3 июня - Константина, Елены-леносейки. Если в этот день будет дождь с градом, то 3 декабря - снег с крупой. Какой день Елены - такой будет и осень.

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