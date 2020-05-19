Сегодня в Украине местами пройдут дожди, температура до +24° (карта)
Дожди ожидаются преимущественно на севере и в центре страны.
Согласно данным Погода УНИАН, 19 мая в Украине местами пройдут дожди, температура до +24°.
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Погода в Украине на сегодня. На востоке практически без осадков, температура ночью до +10°, днем до +19°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +10°, днем до +24°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до +8°, днем до +23°.
В северных областях пройдут дожди. Температура ночью до +10°, днем до +18°. В центре местами пройдут дожди, температура ночью до +10°, днем до +21°.
Согласно народному прогнозу, 19 мая - Иов Горошник. Соответственно, в этот день занимались бобовыми. Люди говорили: "Приходи работать на белые горохи".
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- Винница+21°... +11°
- Днепр+19°... +10°
- Донецк+19°... +9°
- Житомир+19°... +10°
- Запорожье+21°... +12°
- Ивано-Франковск+24°... +12°
- Киев+16°... +10°
- Кропивницкий+22°... +11°
- Луганск+19°... +11°
- Луцк+20°... +8°
- Львов+21°... +9°
- Николаев+23°... +12°
- Одесса+24°... +13°
- Полтава+15°... +11°
- Ровно+20°... +8°
- Симферополь+23°... +10°
- Сумы+14°... +9°
- Тернополь+22°... +10°
- Харьков+16°... +10°
- Херсон+24°... +12°
- Хмельницкий+22°... +11°
- Черкассы+20°... +11°
- Чернигов+15°... +10°
- Черновцы+24°... +13°