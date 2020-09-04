На юге Украины объявили штормовое предупреждение на 5 сентября

15:16, 4 сентября 2020
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Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

На юге Украины объявили штормовое предупреждение / фото REUTERS
На юге Украины объявили штормовое предупреждение / фото REUTERS

В субботу, 5 сентября, на юге Украины и в Донецкой области ухудшится погода: ожидается сильный ветер. В связи с этим объявлено штормовое предупреждение.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, 5 сентября в южных и Донецкой областях порывы ветра 15-20 м/с. Также отмечается, что из-за непогоды  объявлен I уровень опасности, "желтый".

Непогода в Украине

Во вторник, 25 августа, сильный ливень накрыл Киев. Непогода накрыла разные районы столицы с раннего утра. В Соломенском районе посреди дороги, затопленной после мощного дождя, застряла маршрутка. В результате люди оказались заблокированными внутри.

Во второй половине дня 18 августа Луцк накрыл сильный ливень, который сопровождался штормовым ветром. От чрезмерного количества одновременных осадков затопило отдельные улицы города. И если в центральной части Луцка они создавали разве дискомфорт, то в районе улице Конякина, традиционно, разлилась большая лужа.

В среду, 12 августа, в Одессе прошел сильный дождь с грозой, который затопил улицы города. Из-за ливней потопы произошли на улице Балковской и в районе Пересыпи, на Таировском жилом массиве (в частности, улицах Ильфа и Петрова, Академика Вильямса, площади Независимости).

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