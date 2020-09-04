На юге Украины объявили штормовое предупреждение на 5 сентября
Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.
В субботу, 5 сентября, на юге Украины и в Донецкой области ухудшится погода: ожидается сильный ветер. В связи с этим объявлено штормовое предупреждение.
Погода на выходные: в Украине будет тепло, местами пройдут дожди (карта)
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Так, 5 сентября в южных и Донецкой областях порывы ветра 15-20 м/с. Также отмечается, что из-за непогоды объявлен I уровень опасности, "желтый".
Непогода в Украине
Во вторник, 25 августа, сильный ливень накрыл Киев. Непогода накрыла разные районы столицы с раннего утра. В Соломенском районе посреди дороги, затопленной после мощного дождя, застряла маршрутка. В результате люди оказались заблокированными внутри.
Во второй половине дня 18 августа Луцк накрыл сильный ливень, который сопровождался штормовым ветром. От чрезмерного количества одновременных осадков затопило отдельные улицы города. И если в центральной части Луцка они создавали разве дискомфорт, то в районе улице Конякина, традиционно, разлилась большая лужа.
В среду, 12 августа, в Одессе прошел сильный дождь с грозой, который затопил улицы города. Из-за ливней потопы произошли на улице Балковской и в районе Пересыпи, на Таировском жилом массиве (в частности, улицах Ильфа и Петрова, Академика Вильямса, площади Независимости).
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