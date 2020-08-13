Одессу затопил мощный ливень (видео)
Ливень превратил улицы города в реки.
В среду, 12 августа, в Одессе прошел сильный дождь с грозой, который затопил улицы города.
Погода на сегодня: в Украине будет прохладно и без осадков (карта)
Из-за ливня потопы случились на улице Балковской и в районе Пересыпи, на Таировском жилом массиве (в частности, улицах Ильфа и Петрова, Академика Вильямса, площади Независимости), сообщают "Факты".
"Поплыл" также и центр города - от знаменитой Дерибасовской до Таможенной площади.
Кроме того, из-за упавших деревьев, крупных веток, обрывов контактной сети было приостановлено движение пяти троллейбусных - №№ 7, 9, 10, 11 и 13 и трамвайных - № № 18 и 5 маршрутов.
Непогода в Украине
Во вторник, 11 августа, несколько районов Днепра накрыла непогода: сильный ветер повалил деревья, а град побил автомобили.
Ранее ливень подтопил 45 дворов и зданий в селе Сокологорное Генического района Херсонской области.
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