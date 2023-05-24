В четверг в Украине снова ожидаются осадки, однако на температуру они не повлияют.

В четверг, 25 мая, в Украине опять будет много дождей и гроз. Осадки ожидаются на юге, востоке, в некоторых центральных областях, а также в Сумской области. Температура при этом по всей стране останется комфортной, +20°...+25°. Местами воздух прогреется до +26°...+27°. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет практически безоблачно. Температура воздуха ночью +16°, днем +26°.

Во Львове в чеверг будет небольшая облачность. Ночью +12°, днем +23°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +11°, днем +26°.

В Ривне завтра ожидается практически безоблачная погода, ночью +11°, днем +26°.

В Тернополе 25 мая ночью будет +12°, днем +26°, практически безоблачно.

В Хмельницком завтра будет практически безоблачно, ночью +12°, днем +25°.

В Ивано-Франковске будет практически безоблачно, ночью +13°, днем +24°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +13°, днем +25°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в чеверг - практически безоблачно, ночью +14°, днем +24°.

В Виннице завтра будет +11°...+26°, небольшая облачность.

В Житомире в чеверг будет ночью +12° днем +25°, практически безоблачно.

В Чернигове столбики термометров покажут +13°...+27°, практически безоблачно.

В Черкассах завтра будет облачно с прояснениями, ночью +16°, днем +26°.

В Кропивницком температура ночью будет +14°, днем +26°, небольшая облачность, гроза.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +15°...+23°, ливень.

В Одессе 25 мая - небольшая облачность, температура ночью +17°, днем +22°, гроза.

В Херсоне в чеверг ночью будет +15°, днем +24°, небольшая облачность, гроза.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +25°, ливень.

В Запорожье температура ночью +17°, днем +22°, небольшая облачность, гроза.

В Сумах завтра температура воздуха составит +14°...+22°, небольшая облачность, ливень.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +22°, ливень.

В Днепре температура ночью будет +17°, днем +23°, пасмурно, дожди с грозой.

В Симферополе в чеверг будет небольшая облачность, +12°...+22°, дождь с грозой.

В Краматорске завтра будет небольшая облачность, температура ночью +14°, днем +25°, дождь.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +14°, днем +26°, небольшой дождь.

Приметы погоды 25 мая

25 мая - если соловей все ночь поет, то предстоят хорошие погодные условия.

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