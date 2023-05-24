В четверг, 25 мая, в Украине опять будет много дождей и гроз. Осадки ожидаются на юге, востоке, в некоторых центральных областях, а также в Сумской области. Температура при этом по всей стране останется комфортной, +20°...+25°. Местами воздух прогреется до +26°...+27°. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет практически безоблачно. Температура воздуха ночью +16°, днем +26°.
- Во Львове в чеверг будет небольшая облачность. Ночью +12°, днем +23°.
- В Луцке - небольшая облачность, ночью +11°, днем +26°.
- В Ривне завтра ожидается практически безоблачная погода, ночью +11°, днем +26°.
- В Тернополе 25 мая ночью будет +12°, днем +26°, практически безоблачно.
- В Хмельницком завтра будет практически безоблачно, ночью +12°, днем +25°.
- В Ивано-Франковске будет практически безоблачно, ночью +13°, днем +24°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +13°, днем +25°, облачно с прояснениями.
- В Черновцах в чеверг - практически безоблачно, ночью +14°, днем +24°.
- В Виннице завтра будет +11°...+26°, небольшая облачность.
- В Житомире в чеверг будет ночью +12° днем +25°, практически безоблачно.
- В Чернигове столбики термометров покажут +13°...+27°, практически безоблачно.
- В Черкассах завтра будет облачно с прояснениями, ночью +16°, днем +26°.
- В Кропивницком температура ночью будет +14°, днем +26°, небольшая облачность, гроза.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +15°...+23°, ливень.
- В Одессе 25 мая - небольшая облачность, температура ночью +17°, днем +22°, гроза.
- В Херсоне в чеверг ночью будет +15°, днем +24°, небольшая облачность, гроза.
- В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +25°, ливень.
- В Запорожье температура ночью +17°, днем +22°, небольшая облачность, гроза.
- В Сумах завтра температура воздуха составит +14°...+22°, небольшая облачность, ливень.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +22°, ливень.
- В Днепре температура ночью будет +17°, днем +23°, пасмурно, дожди с грозой.
- В Симферополе в чеверг будет небольшая облачность, +12°...+22°, дождь с грозой.
- В Краматорске завтра будет небольшая облачность, температура ночью +14°, днем +25°, дождь.
- В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +14°, днем +26°, небольшой дождь.
Приметы погоды 25 мая
25 мая - если соловей все ночь поет, то предстоят хорошие погодные условия.