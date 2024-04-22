Существенных осадков в Украине 23 апреля не ожидается.

Во вторник, 23 апреля, холоднее всего будет на севере Украины, где столбики термометров покажут +12...+15 градусов. Об этом рассказала известный синоптик Наталья Диденко.

"Теплее всего будет на юге и юго-востоке Украины, днем +16...+20 градусов", - сообщила синоптик.

А на западе и в центральных областях, по словам Натальи Диденко, предполагается умеренно теплый день, +14...+17 градусов.

Видео дня

"Ближайшая ночь будет очень холодной в западных областях, там вероятны заморозки. На остальной территории Украины ночью +4...+9 градусов", - предупреждает специалист.

Дожди, по данным синоптика, 23 апреля пройдут в Украине только ночью. Осадки будут местами и периодические. В течение дня вторника ожидается преимущественно сухая погода, лишь на Черниговщине и Полтавщине немного покапает.

В Киеве завтра днем осадков днем не ожидается. Ночью будет 6 градусов, а днем +12...+14 градусов.

В дальнейшем, по данным Наталки Диденко, в Украине будет и не холодно, и не слишком тепло.

Когда в Украине потеплеет - прогноз

По данным Погода УНИАН, в ближайшие дни в Украине сохранится неустойчивая погода с периодическими дождями и грозами. Однако ближе к концу недели погода начнет стабилизироваться. Уже на выходных ожидается преимущественно сухая погода, солнца станет больше, а температура несколько повысится. В частности, на западе Украины воздух уже прогреется до +17°...+20°.

Вас также могут заинтересовать новости: