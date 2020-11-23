В Украине потеплеет до +11°, но в субботу снова вернется снег: погода на неделю (карта)

На этой неделе Украину не только накроют дожди и снег, но и порадует солнце.

На этой неделе украинцев ждет пара теплых дней / Фото REUTERS

На этой неделе в Украине снова потеплеет. Температурный максимум этих дней достигнет +11°. В четверг и пятницу украинцев порадует солнечная погода. В субботу во многих областях ожидаются дожди и мокрый снег.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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Так, в понедельник, 23 ноября, осадков не ожидается. Пасмурно почти по всей территории страны, солнечная погода ожидается на Киевщине, Одесчине, Херсонщине и в Черновцах.

Погода в Украине на 23 ноября / фото УНИАН

Во вторник северо-восток накроют дожди. Осадки ожидаются также на Житомирщине и в Симферополе. В остальных областях - переменная облачность.

Погода в Украине 24 ноября / фото УНИАН

В среду осадки переместятся на север и немного зацепят восток - небольшой дождь ожидается и в Днепре. На Сумщине и Харьковщине - ливни. На всей остальной территории - облачно с прояснениями. Температура останется без изменений - дневной минимум составит +2°.

Погода в Украине на 25 ноября / фото УНИАН

В четверг в Украину вернется солнечная погода. Она порадует жителей западных и южных регионов. Температурный максимум 26 ноября составит +8°.

Погода в Украине на 26 ноября / фото УНИАН

В пятницу солнечная погода переместится в Кривой Рог и Полтаву, также порадует жителей Одессы и Симферополя. В Ривне ожидается небольшой дождь, в Чернигове - ливень. Температура достигнет +11°.

Погода в Украине 27 ноября / фото УНИАН

В субботу во многих областях ожидаются дожди и мокрый снег. Температура воздуха останется практически без изменений.

Погода на 28 ноября / фото УНИАН

В воскресенье осадки уйдут, а небо останется таким же облачным. Температура днем будет колебаться в районе +2°...+10°.

Погода в Украине 29 ноября / фото УНИАН

Народный прогноз

23 ноября — день памяти апостолов Эраста и Родиона, Олимпа, Сосипатра, Ореста, Константина и Юрия. Эраст на все горазд: и на холод, и на голод, и на метель. С Эраста жди крепкого наста. Если в этот день на деревьях иней лежит с утра, то прочному зимнему пути долго не быть. До Введения (4 декабря) так и будут морозы сменяться оттепелью, на дорогах сохранится осенняя распутица. Если день начинался большим туманом, то ждали оттепели.

24 ноября — день преподобных Феодора Студита и Мартирия Зеленецкого, Мины, Виктора, Викентия, Феодора, Максима, Степаниды. С Федора Студита станет холодно и сердито. Со дня святого Феодора Студня прилетают зимние ветры, от которых бывает холодно на дворе и морозно на земле. На Студня стужа что ни день — свирепее и хуже. Федор на Федора знобит без разбора. Если день Федора Студня бывает теплым, то зима будет теплая, если же холоден, то вся зима холодная. На Федора дождь или снег — быть оттепели до Введения (4 декабря).

25 ноября — свящмуч. Иосафата, Иоанна Милостивого, Саввы Если дождь или снег на Ивана Милостивого, то будет оттепель до Введения (4 декабря). Выпал снег — весна будет поздней. Раньше определяли, задержится ли снег, так: вставляли в него соломинку, если она проваливалась — снег сойдет, не проваливалась — задержится.

26 ноября — Иоанна Златоустого, архиепископа Константинопольского, Германа, Никифора. На Златоуста все поле пусто — жизнь в поле замирает, оно становится пустынным и сиротливым, земля погружается в сон до весны. Ноябрьскими заморозками декабрьский мороз щедрый. Иней на деревьях — на хороший урожай.

27 ноября — день памяти апостола Филиппа, Григория, Федора. Иней на Филиппа — будет овес, как липа. Дождит — уродит пшеница. Если облачно или снежно — май будет дождливый. Иней на деревьях — к морозам, туман — к оттепели, а если ночью был иней, днем снег не выпадет. Воронье черное каркает на Филиппа — к оттепели.

28 ноября — день памяти мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива, Варвары, Дмитрия. Их считали покровителями семейного очага и защитниками от жестоких мужчин. Оскорбленные женщины молились мученикам Гурию, Самону, Авиву, чтобы в доме был мир и согласие. Какая ночь в Филипповку, такой день в Петровку. Первый прочный снег выпадает на ночь; дневной снег долго не задержится. Утки или гуси все чаще стали перелетать с места на место — на холодную зиму. Снег, выпавший на Гурия, вплоть до весны не растает. На Гуриев день зима с коня слезает, встает на ноги, кует седые морозы, стелет по рекам, озерам ледяные мосты, сыплет из одного рукава снег, а из другого — иней. Погода на Гурия мрачная — май будет мокрым.

29 ноября — день Святого Матфея, апостола и евангелиста, Ефросинии, Семена. На Матвея земля преет, на Матвея земля потеет, потому что Матвей — время оттепели, правда, короткой. Если в день апостола Матфея веют буйные ветры, то быть метелям и метелям до Николая зимнего (19 декабря). Худ Матвей, когда не угостил гостей.

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