Ударят первые заморозки: синоптики предупредили о сильном похолодании в Украине

Средняя суточная температура воздуха в Украине снизится на 10-12°.

В Украину идут заморозки / moldova24.net

В результате вторжения арктического воздуха 18-19 сентября в Украине ожидается сильное похолодание.

Читайте также Синоптики рассказали, когда в Украину придут дожди

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

Так, в западных, северных, восточных и центральных областях ночью температура опустится до 2-8° тепла, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-3° (18 сентября заморозки только на Волыни, Львовщине, Ривненщине и Тернопольщине), днем до 9-15° тепла. В южной части и на Закарпатье ночью до 5-10° тепла, днем до 14-19°.

Средняя суточная температура воздуха в Украине снизится на 10-12°.

Синоптики предупреждают, что похолодание будет сопровождаться порывами северного ветра 15-20 м/с. Ожидается, что 20-22 сентября в Украине сохранится прохладная погода, а 23-25 сентября нас ждет постепенное повышение температуры.

Погода в Украине

Ранее стало известно, что с 19 сентября в Украине похолодает, а с 25 сентября по всей стране будут идти периодические дожди.

Во вторник, 15 сентября, по всей Украине ожидается теплая и солнечная погода.

На выходных 19-20 сентября в Украине ожидается сильное похолодание даже возможны заморозки.