Ударят первые заморозки: синоптики предупредили о сильном похолодании в Украине
Средняя суточная температура воздуха в Украине снизится на 10-12°.
В результате вторжения арктического воздуха 18-19 сентября в Украине ожидается сильное похолодание.
Синоптики рассказали, когда в Украину придут дожди
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
Так, в западных, северных, восточных и центральных областях ночью температура опустится до 2-8° тепла, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-3° (18 сентября заморозки только на Волыни, Львовщине, Ривненщине и Тернопольщине), днем до 9-15° тепла. В южной части и на Закарпатье ночью до 5-10° тепла, днем до 14-19°.
Средняя суточная температура воздуха в Украине снизится на 10-12°.
Синоптики предупреждают, что похолодание будет сопровождаться порывами северного ветра 15-20 м/с. Ожидается, что 20-22 сентября в Украине сохранится прохладная погода, а 23-25 сентября нас ждет постепенное повышение температуры.
Погода в Украине
Ранее стало известно, что с 19 сентября в Украине похолодает, а с 25 сентября по всей стране будут идти периодические дожди.
Во вторник, 15 сентября, по всей Украине ожидается теплая и солнечная погода.
На выходных 19-20 сентября в Украине ожидается сильное похолодание даже возможны заморозки.
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