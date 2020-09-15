Стало известно, какой будет погода в Украине до конца сентября
С 19 сентября в Украине похолодает.
Первая половина сентября в Украине выдалась очень теплой и сухой. УНИАН узнал, какие сюрпризы приготовила нам вторая половина первого осеннего месяца.
Погода на неделю: в Украине спадет жара и пройдут первые дожди (карта)
Согласно прогнозу Погода УНИАН, с 16 по 18 сентября в Украине ожидается по-летнему теплая погода, температура днем будет в пределах +24…+29 градусов. Без осадков.
В воскресенье, 19 сентября, в Украине похолодает, днем столбики термометров не поднимутся выше +22 градусов. При этом по всей стране будет пасмурно, но без осадков.
По предварительному прогнозу, такая погода будет держаться в Украине до конца месяца. Однако с 25 сентября по всей стране будут идти периодические дожди.
Погода в Украине
Во вторник, 15 сентября, по всей Украине ожидется теплая и солнечная погода.
На выходных 19-20 сентября в Украине ожидается сильное похолодание, даже возможны заморозки.
По предварительному прогнозу, дожди вернутся в Украину в четверг, 17 сентября.
- Винница+27°... +13°
- Днепр+28°... +12°
- Донецк+26°... +10°
- Житомир+27°... +11°
- Запорожье+27°... +13°
- Ивано-Франковск+26°... +12°
- Киев+26°... +12°
- Кропивницкий+27°... +10°
- Луганск+26°... +11°
- Луцк+26°... +12°
- Львов+27°... +12°
- Николаев+29°... +14°
- Одесса+28°... +16°
- Полтава+25°... +12°
- Ровно+27°... +12°
- Симферополь+27°... +14°
- Сумы+22°... +11°
- Тернополь+27°... +11°
- Харьков+24°... +13°
- Херсон+29°... +13°
- Хмельницкий+26°... +12°
- Черкассы+26°... +11°
- Чернигов+25°... +10°
- Черновцы+26°... +12°