Стало известно, какой будет погода в Украине до конца сентября

09:59, 15 сентября 2020
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С 19 сентября в Украине похолодает.

На этой неделе в Украине похолодает / Фото УНИАН
На этой неделе в Украине похолодает / Фото УНИАН

Первая половина сентября в Украине выдалась очень теплой и сухой. УНИАН узнал, какие сюрпризы приготовила нам вторая половина первого осеннего месяца. 

Погода на неделю: в Украине спадет жара и пройдут первые дожди (карта)

Согласно прогнозу Погода УНИАН, с 16 по 18 сентября в Украине ожидается по-летнему теплая погода, температура днем будет в пределах +24…+29 градусов. Без осадков.

В воскресенье, 19 сентября, в Украине похолодает, днем столбики термометров не поднимутся выше +22 градусов. При этом по всей стране будет пасмурно, но без осадков. 

По предварительному прогнозу, такая погода будет держаться в Украине до конца месяца. Однако с 25 сентября по всей стране будут идти периодические дожди. 

Погода в Украине

Во вторник, 15 сентября, по всей Украине ожидется теплая и солнечная погода

На выходных 19-20 сентября в Украине ожидается сильное похолодание, даже возможны заморозки.

По предварительному прогнозу, дожди вернутся в Украину в четверг, 17 сентября. 

Читайте прогноз погоды в Украине от синоптиков на канале Погода УНИАН в Telegram

Автор: Ирина Швецова

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Теги: #погода в Украине
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