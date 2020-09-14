"Возможны даже заморозки": синоптик предупредила о похолодании в Украине

12:06, 14 сентября 2020
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Похолодание в Украине начнется 18 сентября.

В Украину идет похолодание / фото УНИАН
В Украину идет похолодание / фото УНИАН

На выходных 19-20 сентября в Украине ожидается сильное похолодание, даже возможны заморозки.

Идет похолодание: стало известно, какой будет погода в Украине на следующей неделе

Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook. 

"Похолодание начнется в пятницу, 18 сентября, и температура воздуха днем снизится до +12...+17 градусов. А вот в ночные часы в конце недели в Украине уже даже вероятны первые заморозки, кроме южной части", - пишет она. 

Также синоптик рассказала, что в понедельник, 14 сентября, погоду в Украине будет определять антициклон Leiki.

По всей стране будет сухо, температура воздуха будет в пределах +23...+27 градусов, на Закарпатье и в южной части местами +28...+30 градусов.

В Киеве сегодня будет солнечно и +25 градусов. 

Такая погода будет держаться в Украине до четверга, 17 сентября. Ожидается, что в этот день пройдет холодный атмосферный фронт с дождем, и в пятницу в Киев зайдет холодный воздух, который существенно снизит температуру воздуха.

В Украину идет похолодание facebook.com/tala.didenko
В Украину идет похолодание facebook.com/tala.didenko

Погода в Украине

  • Текущая неделя в Украине началась с сухой и солнечной погоды. Однако уже 17 сентября к нам придут первые осенние дожди. 
  • В понедельник, 14 сентября, по всей Украине будет тепло температура днем поднимется до +31°, без осадков.
  • Осень началась в Украине с теплой погоды. Ожидается, что и на этой неделе (14-20 сентября) синоптическая ситуация в стране кардинально не изменится, небольшое похолодание ожидается лишь на выходных.  

Читайте прогноз погоды в Украине от синоптиков на канале Погода УНИАН в Telegram

Автор: Ирина Швецова

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Теги: #погода в Украине#заморозки в Украине
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