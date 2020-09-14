"Возможны даже заморозки": синоптик предупредила о похолодании в Украине
Похолодание в Украине начнется 18 сентября.
На выходных 19-20 сентября в Украине ожидается сильное похолодание, даже возможны заморозки.
Идет похолодание: стало известно, какой будет погода в Украине на следующей неделе
Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
"Похолодание начнется в пятницу, 18 сентября, и температура воздуха днем снизится до +12...+17 градусов. А вот в ночные часы в конце недели в Украине уже даже вероятны первые заморозки, кроме южной части", - пишет она.
Также синоптик рассказала, что в понедельник, 14 сентября, погоду в Украине будет определять антициклон Leiki.
По всей стране будет сухо, температура воздуха будет в пределах +23...+27 градусов, на Закарпатье и в южной части местами +28...+30 градусов.
В Киеве сегодня будет солнечно и +25 градусов.
Такая погода будет держаться в Украине до четверга, 17 сентября. Ожидается, что в этот день пройдет холодный атмосферный фронт с дождем, и в пятницу в Киев зайдет холодный воздух, который существенно снизит температуру воздуха.
Погода в Украине
- Текущая неделя в Украине началась с сухой и солнечной погоды. Однако уже 17 сентября к нам придут первые осенние дожди.
- В понедельник, 14 сентября, по всей Украине будет тепло температура днем поднимется до +31°, без осадков.
- Осень началась в Украине с теплой погоды. Ожидается, что и на этой неделе (14-20 сентября) синоптическая ситуация в стране кардинально не изменится, небольшое похолодание ожидается лишь на выходных.
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- Днепр+28°... +13°
- Донецк+28°... +10°
- Житомир+24°... +13°
- Запорожье+29°... +13°
- Ивано-Франковск+25°... +12°
- Киев+25°... +14°
- Кропивницкий+26°... +12°
- Луганск+27°... +11°
- Луцк+24°... +11°
- Львов+25°... +11°
- Николаев+28°... +14°
- Одесса+29°... +15°
- Полтава+24°... +15°
- Ровно+24°... +11°
- Симферополь+29°... +15°
- Сумы+22°... +12°
- Тернополь+25°... +10°
- Харьков+23°... +13°
- Херсон+31°... +14°
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- Черкассы+24°... +13°
- Чернигов+24°... +12°
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