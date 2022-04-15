Наталья Диденко отметила, что резкие перепады давления могут негативно сказаться на здоровье.

Украинцев ожидает достаточно холодное начало недели в Украине, даже возможен мокрый снег. Теплая погода сохранится только в восточных областях.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Так, в воскресенье понедельник в Украине похолодание усилится, даже возможен мокрый снег. При этом она отметила, что только в восточной части сохранится теплая погода.

"Голова от таких синоптических кульбитов немного может протестовать, реагируйте на бурную деятельность атмосферы привычными лекарствами или способами, умными и полезными, чтобы держать себя в равновесии и здоровье, физическом и не только", - отметила синоптик.

По ее словам, потепление возобновится с середины следующей недели.

Как ранее сообщал УНИАН, погода в Украине в субботу, 16 апреля, будет очень теплой. Местами столбик термометра поднимется до +19.

Теплая погода будет на Востоке, Юге и большинстве центральных областях. Здесь воздух прогреется до +13…+19 градусов. При этом в западных, северных областях и Винницкой области начнется похолодание и столбик термометра покажет +6…+10 градусов.

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