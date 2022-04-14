В оранжерее впервые за 7-10 лет зацвела хурма.

Несмотря на войну, на киевском ВДНХ не забывают следить за местной оранжереей.

Как оранжерея встречает весну во время войны, рассказали на странице ВДНХ в Facebook.

"Передаем приветствие из оранжереи ВДНХ. Здесь продолжают жить четверо котиков, которых регулярно кормят наши сотрудники. Цветут цитрусовые. Аромат просто невероятный. Если бывали здесь в прошлом году – знаете, что забыть его невозможно", – говорится в сообщении.

При этом в администрации ВДНХ рассказали, что в оранжерее впервые за 7-10 лет зацвела хурма, вчера сотрудники опыляли ее цветочки.

Как ранее сообщал УНИАН, две трети жителей Киева, выехавших после начала полномасштабной войны с Россией, уже вернулись в город.

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