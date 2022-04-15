Завтра в отдельных областях начнется похолодание.

Погода в Украине в субботу, 16 апреля, будет очень теплой. Местами столбик термометра поднимется до +19.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По ее словам, теплая погода будет на Востоке, Юге и большинстве центральных областях. Здесь воздух прогреется до +13… +19 градусов. При этом в западных, северных областях и Винницкой области начнется похолодание и столбик термометра покажет +6…+10 градусов.

"Усилится ветер, направление – преимущественно северное, более интенсивным ветер будет на Западе и Востоке Украины", - отметила Диденко.

Дожди 16 апреля ожидаются в западных, северных областях, местами в центральной части, в Харьковской и Одесской областях. В то же время в восточных областях и южной части будет преобладать завтра сухая погода.

Синоптик посоветовала жителям Киева гулять, наслаждаться теплом и любоваться солнцем сегодня, потому что завтра увеличится облачность, возможен дождь, а температура воздуха уже опустится до +9… +10 градусов.

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