В Украине из-за непогоды обесточено более 50 населенных пунктов

09:46, 30 июля 2020
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В Черниговской области обесточено 23 населенных пункта.

В Украине из-за непогоды обесточены более 50 населенных пунктов / фото УНИАН
В Украине из-за непогоды обесточены более 50 населенных пунктов / фото УНИАН

По состоянию на утро 30 июля в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач в Украине обесточено 52 населенных пункта в 5 областях.

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Так, в Черниговской области обесточено 23 населенных пункта, в Ривненской - 13, Сумской - 10, Волынской - 3 и в Черновицкой - 3. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Также 29 июля в Волынской области вследствие осложнения погодных условий (гроза, порывы ветра) в Гороховском районе были сорваны крыши 3 жилых домов, частично повреждены крыши 2 жилых домов, 2 хозяйственных сооружений ЦРБ, дома культуры, 2 зданий СОШ, здания поликлиники, хозяйственной постройки психиатрического диспансера, здания районного суда и здания ремонтной мастерской АТП. Повалено 4 дерева. В Луцком районе повалено 12 деревьев. Жертв и пострадавших нет. Подразделения ГСЧС поваленные деревья распилили и убрали.

Напомним, 30 июля в Украине практически без осадков, температура до +35°.

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Теги: #погода
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