Погода на сегодня: в Украине без осадков, температура до +35° (карта)

В Украине сегодня будет жарко.

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Согласно данным Погода УНИАН, 30 июля в Украине практически без осадков, температура до +35°.

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Погода в Украине на сегодня. На востоке без осадков, температура ночью до +18°, днем до +35°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +17°, днем до +33°.

На западе Украины практически без осадков. Температура ночью до +12°, днем до +27°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +13°, днем до +28°. В центре без осадков, температура ночью до +14°, днем до +35°.

УНИАН

По народному прогнозу, 30 июля - Маринин день. В этот день "сухие" молнии сверкают - зарницы.

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