Погода на сегодня: в Украине без осадков, температура до +35° (карта)
В Украине сегодня будет жарко.
Согласно данным Погода УНИАН, 30 июля в Украине практически без осадков, температура до +35°.
Сухо и очень жарко: народный синоптик дал прогноз погоды в Украине на август
Погода в Украине на сегодня. На востоке без осадков, температура ночью до +18°, днем до +35°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +17°, днем до +33°.
На западе Украины практически без осадков. Температура ночью до +12°, днем до +27°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +13°, днем до +28°. В центре без осадков, температура ночью до +14°, днем до +35°.
По народному прогнозу, 30 июля - Маринин день. В этот день "сухие" молнии сверкают - зарницы.
Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Новости партнеров
Погода в Украине
- Винница+29°... +15°
- Днепр+34°... +19°
- Донецк+36°... +20°
- Житомир+26°... +15°
- Запорожье+32°... +19°
- Ивано-Франковск+27°... +15°
- Киев+27°... +17°
- Кропивницкий+32°... +18°
- Луганск+35°... +19°
- Луцк+27°... +13°
- Львов+27°... +14°
- Николаев+33°... +20°
- Одесса+31°... +22°
- Полтава+29°... +17°
- Ровно+26°... +13°
- Симферополь+31°... +18°
- Сумы+27°... +14°
- Тернополь+28°... +15°
- Харьков+30°... +17°
- Херсон+32°... +20°
- Хмельницкий+28°... +15°
- Черкассы+30°... +16°
- Чернигов+27°... +13°
- Черновцы+29°... +17°
Виргиния, США
+24°
Погода Стерлинг - практически безоблачно
Ощущается как:+24 °
Влажность:57 %
Давление:751 мм
Ветер: 2.7 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:06:09
Закат20:22
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей