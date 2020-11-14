На востоке Украины возможен снег, а в Киеве - дождь: прогноз погоды на 15 ноября (карта)

Погода в Украине в воскресенье, 15 ноября, будет прохладной и облачной.

Завтра в Украине возможен мокрый снег и днем до -3 / фото УНИАН

В воскресенье, 15 ноября, погода в восточных и южных областях Украины будет дождливой, а также возможен мокрый снег. На остальной территории страны будет сухо, но облачно.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Читайте также Атмосферный фронт на выходных принесет в Украину мокрый снег - синоптик

По данным украинских синоптиков, завтра в Днепропетровской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях ожидается дождь с мокрым снегом. В Кировоградской, Запорожской, Николаевской, Херсонской и Одесской областях также будет дождливо.

Кроме того, в северных и восточных областях возможно снижение температуры воздуха до -1...-4 градусов как днем, так и ночью. В западных и южных областях завтра будет от +7 до +11 днем и от +2 до +6 ночью. В центральных областях мороза не прогнозируют, но будет прохладно: от +0 до +5 днем, от 0 до +3 ночью.

В Киеве 15 ноября ночью без осадков, днем небольшой дождь. Температура воздуха ночью +1+3 градуса, днем +4+6 тепла.

"В Киеве в субботу и воскресенье будет облачно, что-то немного покапает и, возможно, даже полетает. Но пока ничего особенного", - написала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Прогноз погоды 15 ноября / данные Укргидрометцентра

Отметим, в ноябре в стране ожидаются резкие перепады температуры. Прогнозируют, что ноябрь будет холодным, дождливым и пасмурным.

Прогноз погоды в Украине: вас могут заинтересовать новости