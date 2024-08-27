Количество осадков в сентябре будет, как обычно, а вот температура ожидается не в норме.

Первый осенний месяц в Украине будет теплее, чем обычно. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"Средняя месячная температура воздуха предполагается 15-20° (в Карпатах 13-14°), что на 2° выше нормы", - прогнозируют синоптики.

Что касается осадков, то их месячное количество ожидается 37-76 мм, а в Карпатах местами 97-111 мм. Это, по данным Укргидрометцентра, в пределах нормы.

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Погода в Украине - прогноз на ближайшие дни

На этой неделе закончится лето и начнется осень, но ожидается теплый переход в сентябрь. Об этом сообщила синоптик Украинского гидрометцентра Диана Кривобок в комментарии для Погода УНИАН.

Кривобок отметила, что до конца этой недели, то есть до завершения лета, осадков не предвидится.

Она отметила, что сегодня днем на Прикарпатье и в Закарпатье возможны кратковременные дожди с грозами. В центральных областях также может быть кратковременный дождь с грозой, но на остальных территориях ожидается преимущественно сухая погода с незначительной облачностью.

По ее словам, ночью температура по стране будет колебаться от +15° до +20°, на юге будет теплее - до +23°. В дневные часы температура составит от +29° до +34°.

Синоптик также сообщила, что 28-29 августа на левобережье местами ожидается сильная жара до 35 градусов.

В общем, такие температурные условия сохранятся до конца недели и в начале следующей, которая станет первой полноценной неделей осени. По словам синоптика, жара еще не утихает, и можно сказать, что лето продолжается.

На вопрос, будет ли начало осени теплым, Кривобок подтвердила, что в начале осени стоит ожидать еще теплую погоду, хотя и не со слишком высокими температурами, до +30 градусов.

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