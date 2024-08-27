Начало осени еще будет достаточно теплым.

На этой неделе закончится лето и начнется осень, но мы можем рассчитывать на теплый переход в сентябрь. Об этом в комментарии УНИАН рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Диана Кривобок.

На вопрос относительно того, какая погода будет в Украине до конца лета, она отметила, что до конца этой недели, до конца лета погода будет без осадков.

Сегодня днем, по ее словам, на Прикарпатье и в Закарпатье возможен кратковременный дождь с грозой, местами. Также и в центральных областях может наблюдаться кратковременный дождь с грозой. На остальной территории будет без осадков, облачность небольшая.

Видео дня

Температура по территории страны ночью +15°...+20°, на юге - теплее - до +23°; в дневные часы по стране +29°...+34°.

"Единственное что, 28-29 августа на левобережье местами будет наблюдаться сильная жара, 35 градусов", - рассказала эксперт.

Какая погода будет в начале осени и когда жара покинет Украину?

Так, в целом такие температурные тенденции будут сохраняться до конца недели и в начале следующей, которая будет первой полноценной неделей осени. "То есть жара еще нас не покидает, она продолжается. Лето, можно сказать, продолжается еще", - отметила Кривобок.

На уточнение, можем ли говорить о том, что начало осени будет еще теплым, синоптик сказала: "Да, начало осени будет еще теплым. Не с довольно высокими температурами, а с температурой воздуха до 30-ти градусов".

Погода в Украине - какой будет последняя неделя лета?

Как сообщал УНИАН, по данным синоптика Игоря Кибальчича, до конца лета в Украине сохранится теплая и даже жаркая погода, преимущественно без осадков. Только в Крыму пройдут сильные осадки.

Синоптик отметил, что в течение ближайшей недели погодные условия в Восточной Европе будут определяться малоподвижным антициклоном с центром над Средней Волгой и областью пониженного давления над Черным морем.

Он пояснил, что в Украине будут преобладать ветры восточной четверти, которые принесут к нам сухой и жаркий воздух из центральных районов Азии.

Вас также могут заинтересовать новости: