Синоптики Укргидрометцентра предупреждают об осложнении погоды.

В некоторых областях Украины на 19 января объявили штормовое предупреждение. В Укргидрометцентре предупреждают о сильных порывах ветра и осадках.

В частности, по данным синоптиков, в северо-восточных, большинстве центральных и южных областей будут порывы 15-20 м/с, а в Карпатском регионе ожидается значительный дождь и мокрый снег.

Как отмечается, из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.

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Осложнение погоды в Украине

Как сообщалось, на сегодня, 18 января, по всей Украине было объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра и осадков в Капатах.

Впоследствии спасатели предупредили об ухудшении погоды в Карпатах. В частности на высокогорье поднялся мощный ветер, началась метель, а видимость упала до 30 метров.

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