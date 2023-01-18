На высокогорье дует мощный ветер, а видимость упала до 30 метров.

Спасатели попеджають об ухудшении погодных условий в Карпатах. В частности, в горах началась метель и дует штормовой ветер.

"По состоянию на 07:55 на горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 30 метров, снег, метель", - сообщили спасатели.

Также высокогорье дует мощный ветер, его скорость достигает 20-21 м/с, а порывы достигают 25 м/с. Температура воздуха там сейчас -4°.

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На сегодня, 18 января, по всей Украине объявили штормовое предупреждение. В Укргидрометцентре предупреждают о сильном ветре, скорость порывов которого будет 15-20 м/с.

Также, по данным синоптиков, на Закарпатье и в Карпатах ожидается значительный дождь, а в горах - с мокрым снегом.

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