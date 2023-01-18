Сегодня по всей стране ожидается сильный ветер.

На сегодня, 18 января, по всей Украине объявили штормовое предупреждение. По данным Укргидрометцентра, повсеместно ожидается сильный ветер, а в Карпатах и на Закарпатье - осадки.

"18 января на Закарпатье и в Карпатах значительный дождь, в горах с мокрым снегом, утром и днем в Украине порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.

Как отмечается, по всей стране из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.

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По данным Укргидрометцентра, сегодня в Украине ожидается облачная погода. В западных областях, днем и в северо-восточные части ожидается небольшой дождь, на Закарпатье и в Карпатах в течение суток значительный дождь, в горах с мокрым снегом; на остальной территории будет без существенных осадков.

Температура днем 7-12° тепла, на юге Одесской области и в Крыму 13-18°; в восточных областях ночью воздух прогреется до 2-7° тепла.

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