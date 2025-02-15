Из-за непогоды введен І уровень опасности.

В Одессе на 15 февраля объявили повышенный уровень опасности из-за осложнения погоды. Об этом свидетельствуют данные Гидрометеорологического центра Черного и Азовского морей.

По городу на сегодня объявили предупреждение об опасных метеорологических явлениях.

"Днем 15 февраля ожидаются порывы северо-западного ветра, 15-17 м/с", - предупреждают синоптики.

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Также, по их данным, утром и днем ожидается гололедица. Из-за непогоды введен І уровень опасности.

Погода в Одессе - прогноз на ближайшие дни

Вследствие проникновения холодного арктического воздуха с севера Европы в южные широты, в Одесской области и вдоль морского побережья прогнозируется очередной период похолодания.

Как прогнозируют синоптики, на фоне снижения температуры местами ожидаются осадки смешанной фазы. Ветер будет преобладать северо-западного направления, местами с порывами. Местами возможно налипание мокрого снега, гололед и гололедица.

Ночью температура будет -5°...-10°, днем от 3° мороза до 2° тепла. Температура морской воды составит 2-3°. Волнение моря значительное, в дальнейшем - легкое.

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