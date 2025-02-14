По области сегодня утром будет густой туман.

Утром 14 февраля в Одесской области объявили повышенный уровень опасности. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Гидрометеорологический Центр Черного и Азовского морей.

"По Одесской области утром 14 февраля ожидается туман", - предупреждают синоптики.

Видимость, по прогнозу, составит 200-500 метров.

Видео дня

Из-за непогоды в Одесской области объявили І уровень опасности.

Погода в Одессе и Одесской области

В Одесской области 14 февраля будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер южный, 9-14 м/с. Днем воздух прогреется до +5°...+10°.

На автодорогах области утром местами дымка, видимость составит 1-2 км.

В Одессе сегодня также будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. Ветер южный 9-14 м/с. Столбики термометров днем покажут +5°...+7°.

В Украину пришло некоторое потепление, однако продлится оно недолго. Уже с выходных к нам вернется холодная морозная погода. 15 февраля сильные осадки возможны на востоке, юге и в центре Украины.

Ослабление морозов, по предварительным прогнозам, ожидается после 25 февраля.

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