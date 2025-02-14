Утром 14 февраля в Одесской области объявили повышенный уровень опасности. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Гидрометеорологический Центр Черного и Азовского морей.
"По Одесской области утром 14 февраля ожидается туман", - предупреждают синоптики.
Видимость, по прогнозу, составит 200-500 метров.
Из-за непогоды в Одесской области объявили І уровень опасности.
Погода в Одессе и Одесской области
В Одесской области 14 февраля будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер южный, 9-14 м/с. Днем воздух прогреется до +5°...+10°.
На автодорогах области утром местами дымка, видимость составит 1-2 км.
В Одессе сегодня также будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. Ветер южный 9-14 м/с. Столбики термометров днем покажут +5°...+7°.
Погода в Украине
В Украину пришло некоторое потепление, однако продлится оно недолго. Уже с выходных к нам вернется холодная морозная погода. 15 февраля сильные осадки возможны на востоке, юге и в центре Украины.
Ослабление морозов, по предварительным прогнозам, ожидается после 25 февраля.