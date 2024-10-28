Периоды резкого похолодания этой зимой тоже возможны.

Зима в этом году ожидается теплой. Средняя за сезон температура воздуха может быть на 2 градуса выше климатической нормы. Об этом в интервью 24 Каналу рассказала климатолог Вера балабух.

Она пояснила, что за последние 30 лет температура зимой в Украине стала выше почти на 1,5 градуса по сравнению с 70-80 годами прошлого века. Есть вероятность, что эти тенденции сохранятся и в этом году.

Однако, по словам специалиста, резкие снижения температуры и вторжение арктического холода также возможны.

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Обычно, по данным Балабух, самая низкая температура зимой в Украине наблюдается в восточных областях и на высокогорье Карпат.

"Вероятно, что и этот год не будет исключением. Но спрогнозировать сейчас, будут ли в этом регионе 30-градусные морозы и где, – невозможно. Пока что мы видим, что в этом году для востока страны характерна аномально высокая температура воздуха", - резюмировала специалист.

Погода зимой в Украине - прогноз

Ранее Вела Балабух рассказывала, что средняя температура воздуха зимой будет на 1-2 градуса выше нормы, с колебаниями от +5 до -5 градусов.

По ее словам, в последние десятилетия температура воздуха зимой стабильно повышается, особенно в январе, когда она держится на уровне, характерном для ноября. Несмотря на это возможны кратковременные арктические вторжения на 2-3 дня. Однако, по расчётам, зима в этом году может быть теплой, как и в прошлом году.

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