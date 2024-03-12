Март как переходный месяц еще может удивить нас погодой.

Март еще может подбросить нам сюрпризов в виде холодной погоды. Об этом в комментарии NV рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

Она не исключает холодов в дальнейшем, ведь февраль был очень теплый, а март - переходный месяц, который может принести сюрпризы.

"Но пока, все же, видим тенденцию к незначительному, но повышению температуры, по крайней мере, уже ночи не такие морозные", - говорит эксперт по погоде.

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Так, по ее данным, с 13 марта ночные морозы по стране постепенно начнут отступать. Ночная температура местами достигнет +3, а на юге будет +1...+6. Днем в Украине ожидается +2...+8, а 14 марта на Закарпатье, в Одесской области и в Крыму столбики термометров покажут +9...+15.

15-16 марта ночью будет от +4 до -2, на юге и на Закарпатье ожидается от +1 до +6. Днем уже ожидается +5...+14 уже в большинстве областей. "Температура будет повышаться", - прогнозирует Птуха.

По ее данным, 17 марта поступят атмосферные фронты с северо-запада, следовательно могут быть осадки в воскресенье и в следующий понедельник в западных, северных и центральных областях.

Погода в марте - прогноз на месяц

По данным Укргидрометцентра, март 2024 в Украине будет теплее, чем обычно. Средняя за месяц температура ожидается +1°...+7°, что выше климатической нормы на 1-2 градуса. В то же время количество осадков ожидается в пределах нормы.

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