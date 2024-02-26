Температура в марте будет выше, чем обычно.

Погода в марте 2024 будет теплее, чем обычно, а количество осадков ожидается в пределах нормы. об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

"Средняя месячная температура воздуха предполагается 1-7° тепла, что на 1-2° выше нормы", - прогнозируют синоптики.

По их данным, месячное количество осадков ожидается 30-60 мм, в Карпатах местами 71-107 мм, что в пределах нормы.

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Погода в Украине - прогноз синоптика

В конце февраля и начале марта украинцев ждет теплая и сухая погода.

По словам синоптика Игоря Кибальчича, сейчас на территории нашей страны установился антициклональный тип атмосферной циркуляции, благодаря чему в ближайшее время осадков не предвидится.

Он пояснил, что под воздействием юго-восточного ветра к нам будет поступать теплый воздух, в то же время малооблачная погода будет способствовать активному прогреву днем.

По данным Игоря Кибальчича, до конца недели ожидается более высокий обычный температурный режим по всей Украине. Особенно тепло будет в западных и южных регионах, где среднесуточная температура будет соответствовать середине марта. В частности, в ближайшие дни на Западе и юге Украины воздух прогреется до +9...+14 °С, а на Закарпатье вообще будет до +16 °С.

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