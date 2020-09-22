Завтра в Киеве будет ясная и безоблачная погода
Осадков не предвидится.
В среду, 23 сентября, в столице Украины будет ясная и безоблачная погода, без осадков.
Завтра в Украине будет солнечно, температура до +27° (карта)
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Согласно прогнозу, холоднее всего будет ранним утром (+9°). Днем воздух прогреется до +24°. К вечеру температура воздуха опустится до +15°.
Ветер южный со скоростью до 3,5 м/с. Однако ближе к вечеру его направление изменится на юго-восточное.
Атмосферное давление пониженное и продолжит падать до 747 мм рт. ст.
23 сентября - день мученицы Минодоры.
Согласно приметам, если в этот день дует северо-западный ветер, то зима будет суровая, а юго-восточный - теплая.
В этот день собирают рябину, оставляя на дереве некоторое количество ягод для птиц. Народные приметы говорят: если ягод мало, то осень пройдет почти без дождей и ветров, а если ягод много, то настанет суровая и морозная зима.