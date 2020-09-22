Завтра в Киеве будет ясная и безоблачная погода

Осадков не предвидится.

Погода в Киеве 23 сентября / фото ua.depositphotos.com

В среду, 23 сентября, в столице Украины будет ясная и безоблачная погода, без осадков.

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Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, холоднее всего будет ранним утром (+9°). Днем воздух прогреется до +24°. К вечеру температура воздуха опустится до +15°.

Ветер южный со скоростью до 3,5 м/с. Однако ближе к вечеру его направление изменится на юго-восточное.

Атмосферное давление пониженное и продолжит падать до 747 мм рт. ст.

23 сентября - день мученицы Минодоры.

Согласно приметам, если в этот день дует северо-западный ветер, то зима будет суровая, а юго-восточный - теплая.

В этот день собирают рябину, оставляя на дереве некоторое количество ягод для птиц. Народные приметы говорят: если ягод мало, то осень пройдет почти без дождей и ветров, а если ягод много, то настанет суровая и морозная зима.

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