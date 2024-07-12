Через несколько дней возможны локальные кратковременные дожди, за счет температура воздуха снизится до +31..+33°.

В Киеве срочно объявили повышенный уровень опасности - в столице ожидается гроза. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Украинский гидрометцентр.

"В ближайший час с сохранением до конца суток 12 июля гроза", - сообщают синоптики.

Из-за непогоды в столице и области объявили І уровень опасности, желтый.

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Погода в Киеве и Киевской области - прогноз на ближайшие дни

13 июля на Киевщине ожидается сухая и жаркая погода. Температура по области ночью +20°...+25°, а днем будет сильная жара +35°...+39°. В Киеве температура ночью будет +22°...+24°, а днем раскалит до +35°...+37°. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

В целом выходные на Киевщине будут сухими и жаркими. При таких условиях температура будет достигать +35°...+37°.

"Однако 16-17 июля возможны локальные кратковременные дожди, за счет чего температура воздуха несколько снизится и будет в пределах +31...+33°", - прогнозируют синоптики.

В последующие дни, по их данным, удерживается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

"Просим вас быть очень осторожными, особенно на открытых территориях. Избегайте разведения костров и сжигания сухой травы", - говорят в Укргидрометцентре.

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