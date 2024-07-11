Осадков в столице не будет.

Пятница, 12 июля, в Киеве будет очень жаркой и сухой. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью в столице будет +24°, а днем температура повысится до +33°. Облачности не будет - ожидается ясный день. Осадков тоже не прогнозируется.

Ветер будет южный и юго-восточный, 5-10 м/с. Атмосферное давление пониженное, 747-748 миллиметров ртутного столба.

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Погода 12 июля - прогноз по городам Украины

Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +20°, днем +31°, гроза.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +21°, днем +33°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +21°, днем +34°.

В Тернополе 12 июля ночью будет +22°, днем +33°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет практически безоблачно, ночью +21°, днем +34°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +33°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +21°, днем +35°, практически безоблачно.

В Черновцах в пятницу - ясно и безоблачно, ночью +20°, днем +35°.

В Виннице завтра будет +21°...+37°, практически безоблачно.

В Житомире в пятницу ночью будет +22°, днем +34°, практически безоблачно.

В Чернигове столбики термометров покажут +22°...+32°, практически безоблачно.

В Черкассах завтра будет ясно и безоблачно, ночью +25°, днем +34°.

В Кропивницком температура ночью будет +22°, днем +37°, практически безоблачно.

В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха +22°...+32°.

В Одессе 12 июля - практически безоблачно, температура ночью +25°, днем +35°.

В Херсоне в пятницу ночью будет +25°, днем +38°, практически безоблачно.

В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью +25°, днем +40°.

В Запорожье температура ночью +25°, днем +35°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +21°, а днем +33°, ясно и безоблачно.

В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +21°, днем +32°.

В Днепре температура ночью будет +24°, днем +34°, практически безоблачно.

В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +22°...+34°.

В Краматорске завтра ясно и безоблачно, температура ночью +21°, днем +33°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +22°, днем +33°.

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