Пятница, 12 июля, в Киеве будет очень жаркой и сухой. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Ночью в столице будет +24°, а днем температура повысится до +33°. Облачности не будет - ожидается ясный день. Осадков тоже не прогнозируется.
Ветер будет южный и юго-восточный, 5-10 м/с. Атмосферное давление пониженное, 747-748 миллиметров ртутного столба.
Погода 12 июля - прогноз по городам Украины
Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +20°, днем +31°, гроза.
В Луцке будет небольшая облачность, ночью +21°, днем +33°.
В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +21°, днем +34°.
В Тернополе 12 июля ночью будет +22°, днем +33°, небольшая облачность.
В Хмельницком в течение дня будет практически безоблачно, ночью +21°, днем +34°.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +33°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +21°, днем +35°, практически безоблачно.
В Черновцах в пятницу - ясно и безоблачно, ночью +20°, днем +35°.
В Виннице завтра будет +21°...+37°, практически безоблачно.
В Житомире в пятницу ночью будет +22°, днем +34°, практически безоблачно.
В Чернигове столбики термометров покажут +22°...+32°, практически безоблачно.
В Черкассах завтра будет ясно и безоблачно, ночью +25°, днем +34°.
В Кропивницком температура ночью будет +22°, днем +37°, практически безоблачно.
В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха +22°...+32°.
В Одессе 12 июля - практически безоблачно, температура ночью +25°, днем +35°.
В Херсоне в пятницу ночью будет +25°, днем +38°, практически безоблачно.
В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью +25°, днем +40°.
В Запорожье температура ночью +25°, днем +35°, небольшая облачность.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +21°, а днем +33°, ясно и безоблачно.
В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +21°, днем +32°.
В Днепре температура ночью будет +24°, днем +34°, практически безоблачно.
В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +22°...+34°.
В Краматорске завтра ясно и безоблачно, температура ночью +21°, днем +33°.
В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +22°, днем +33°.