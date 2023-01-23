Осадков в столице не ожидается.

Неделя в Киеве начнется с холодной и пасмурной погоды. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В течение дня температура в столице будет держаться около -1 градуса. Ожидается пасмурная погода, солнце будет скрыто за облаками. Однако существенных осадков не будет.

Ветер будет несильным северо-восточного направления, 1 - 1,9 м/с. Атмосферное давление близко к норме - 762 миллиметра ртутного столба.

Видео дня

Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью-1°, днем +5°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +1°, днем +3°.

В Ривне в понедельник ожидается небольшая облачность, ночью -2°, днем +3°.

В Тернополе 23 января ночью будет 0°, днем +3°, небольшая облачность.

В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +3°.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +1°, днем +3°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +1°, днем +9°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в понедельник - пасмурно, сплошная облачность, ночью +2°, днем +4°.

В Виннице сегодня будет -1°...+2°, пасмурно, сплошная облачность.

В Житомире в понедельник будет ночью -2° днем +2°, небольшая облачность.

В Черкассах сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -1°, днем +1°.

В Кропивницком температура ночью будет -1°, днем +1°, пасмурно, сплошная облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -4°...0°.

В Одессе 23 января - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью 0°, днем +2°.

В Херсоне в понедельник ночью будет -1°, днем +2°, пасмурно, сплошная облачность.

В Николаеве сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +2°.

В Запорожье температура ночью -2°, днем +2°, облачно с прояснениями.

В Сумах сегодня температура воздуха составит -4°..+1°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -4°, днем +2°.

В Днепре температура ночью будет -3°, днем 0°, небольшая облачность.

В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, -1°...+6°.

В Краматорске сегодня будет ясно и безоблачно, температура ночью -4°, днем +2°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью -4°, днем +1°.

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