В понедельник, 23 января, в Украине заметно похолодает. Температура снизится по всей стране. Днем в большинстве областей будет от "нуля" до +2°, лишь на западе страны в и Крыму температура поднимется выше. Без осадков. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью -3°, днем +1°.
- Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью-1°, днем +5°.
- В Луцке - небольшая облачность, ночью +1°, днем +3°.
- В Ривне в понедельник ожидается небольшая облачность, ночью -2°, днем +3°.
- В Тернополе 23 января ночью будет 0°, днем +3°, небольшая облачность.
- В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +3°.
- В Ивано-Франковске будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +1°, днем +3°.
- В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +1°, днем +9°, ясно и безоблачно.
- В Черновцах в понедельник - пасмурно, сплошная облачность, ночью +2°, днем +4°.
- В Виннице сегодня будет -1°...+2°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Житомире в понедельник будет ночью -2° днем +2°, небольшая облачность.
- В Черкассах сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -1°, днем +1°.
- В Кропивницком температура ночью будет -1°, днем +1°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -4°...0°.
- В Одессе 23 января - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью 0°, днем +2°.
- В Херсоне в понедельник ночью будет -1°, днем +2°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Николаеве сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +2°.
- В Запорожье температура ночью -2°, днем +2°, облачно с прояснениями.
- В Сумах сегодня температура воздуха составит -4°..+1°, небольшая облачность.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -4°, днем +2°.
- В Днепре температура ночью будет -3°, днем 0°, небольшая облачность.
- В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, -1°...+6°.
- В Краматорске сегодня будет ясно и безоблачно, температура ночью -4°, днем +2°.
- В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью -4°, днем +1°.
Народные приметы на 23 января
23 января - святителя Григория. На деревьях иней - лето будет сырое и холодное.