Завтра киевлян ждет пасмурный осенний день с температурой не выше +6°

17:00, 24 ноября 2020
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Осадков не ожидается.

Завтра киевлян ждет пасмурный день / фото REUTERS
Завтра киевлян ждет пасмурный день / фото REUTERS

В среду, 25 ноября, в Киеве будет пасмурно, сплошная облачность. Столбики термометров поднимутся до +6°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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Согласно прогнозу, ночью температура составит +4°, а днем воздух прогреется максимум до +6°. Осадков не ожидается.

Ветер западного направления со скоростью до 4,2 м/с. 

Атмосферное давление - 751 мм рт. ст.

Народный прогноз на 25 ноября

25 ноября — свящмуч. Иосафата, Иоанна Милостивого, Саввы Если дождь или снег на Ивана Милостивого, то будет оттепель до Введения (4 декабря). Выпал снег — весна будет поздней. Раньше определяли, задержится ли снег, так: вставляли в него соломинку, если она проваливалась — снег сойдет, не проваливалась — задержится.

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Автор: Елена Пилипчак

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