Завтра киевлян ждет пасмурный осенний день с температурой не выше +6°
Осадков не ожидается.
В среду, 25 ноября, в Киеве будет пасмурно, сплошная облачность. Столбики термометров поднимутся до +6°.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Ливни накроют два региона: прогноз погоды в Украине на завтра (карта)
Согласно прогнозу, ночью температура составит +4°, а днем воздух прогреется максимум до +6°. Осадков не ожидается.
Ветер западного направления со скоростью до 4,2 м/с.
Атмосферное давление - 751 мм рт. ст.
Народный прогноз на 25 ноября
25 ноября — свящмуч. Иосафата, Иоанна Милостивого, Саввы Если дождь или снег на Ивана Милостивого, то будет оттепель до Введения (4 декабря). Выпал снег — весна будет поздней. Раньше определяли, задержится ли снег, так: вставляли в него соломинку, если она проваливалась — снег сойдет, не проваливалась — задержится.
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Мин./макс. температура:+3° / +10°
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Давление:761 мм
Ветер: 2.7 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:07:03
Закат16:49
Видимость:16 км
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